فتح شوارع ورفع تشوينات برج مخالف وإزالة تعديات بالبرجاية في المنيا

أجرت الوحدة المحلية لقرية البرجاية جملة من أعمال الإزالة وإيقاف الأعمال والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ورفع الإشغالات تأكيدًا على تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بضرورة المتابعة والتعامل السريع مع أي شكل من أشكال مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للأعمال الخاصة بالقرى والأحياء.

من جهته قال مصطفى مرسي رئيس قرية البرجاية، إن تم تنفيذ عدة أعمال منها تنفيذ حملة نظافة مكثفة بقرى "البرجاية ودماريس، وطريق مصر أسوان الزراعي بنطاق دائرة البرجايه في الفترة الصباحية والمسائية".

كما أزالت الوحدة المحلية للبرجاية حالة تعدٍ بالبناء على حرم مسقى تابع لهيئة الإصلاح الزراعي بعزبة أبو سويلم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما أوقفت الوحدة المحلية للبرجاية، تشوينات لبناء مخالف بقرية زهرة، وتحرير محضر مخالفة لمواطن أغلق أحد الشوارع، وتم فتح الشارع بقرية صفط اللبن تسهيلًا على المواطنين، وتيسيرًا عليهم في فتح وإزالة أي إشغال يؤثر على حركة الشوارع.