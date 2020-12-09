ألمانيا: الانتخابات التشريعية 26 سبتمبر 2021

تقرر إجراء انتخابات البرلمان الاتحادي في ألمانيا (بوندستاج) في سبتمبر عام 2021.

وأصدر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية في السادس والعشرين من سبتمبر 2021، استجابة لتوصية من الحكومة الاتحادية.

وكان وزير الداخلية هورست زيهوفر، المختص بهذا الموضوع، هو أول من طرح هذا المقترح.

وقبل أن يقترح الموعد على مجلس الوزراء، كان زيهوفر قد نسق بشأن هذا الموعد مع الولايات بسبب مواعيد الأعياد.

وكان مجلس الوزراء أكد موعد الانتخابات في نهاية نوفمبر الماضي.

وحسب الفقرة الـ16 في قانون الانتخاب الاتحادي، يحدد رئيس الجمهورية يوم الانتخابات بشكل نهائي، وقد أصدر المرسوم الخاص بانتخابات 2021.

وينص القانون الأساسي في الفقرة 39 على انتخاب البرلمان كل أربعة أعوام. وهناك نافذة زمنية لمدة شهرين للانتخابات، وبحسب هذه المادة، يتم إجراء الانتخابات الجديدة بعد 46 شهرا على الأقل و48 شهرا على الأكثر من بدء الدورة التشريعية، ويتحدد هذا التاريخ من خلال اجتماع البرلمان المنتخ