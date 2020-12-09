وزير الاقتصاد السويسري جاي بارملين يتولى منصب الرئيس في عام 2021

قرر البرلمان السويسري في تصويت اليوم الأربعاء أن يتولى وزير الاقتصاد جاي بارملين منصب الرئاسة الدورية في سويسرا العام المقبل.

يذكر أن بارملين هو واحد من اثنين من أعضاء مجلس الوزراء من حزب الشعب اليميني الشعبوي في الحكومة السويسرية متعددة الأحزاب.

ويتناوب الوزراء في سويسرا على رئاسة الدولة كل عام. ويتولى بارملين الرئاسة بعد سيمونيتا سوماروجا، وزيرة البيئة والنقل في البلاد.

وينحدر بارملين من منطقة فود الناطقة بالفرنسية، حيث كان يدير مزرعة عنب حتى انضم إلى الحكومة في عام 2015.

ولن يواجه السياسي (61 عاما) وباء فيروس كورونا المستمر العام المقبل فحسب، بل سيواجه أيضا مفاوضات صعبة بشأن معاهدة تحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وهي ليست عضوا في الاتحاد.

وقال بارملين في البرلمان اليوم الأربعاء، وهو يتطلع إلى العام المقبل: "معًا، سننجح".