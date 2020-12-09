انطلاق ماراثون مصر أقوى من الفساد للجري والدراجات في الإسماعيلية

شهدت الإسماعيلية إنطلاق ماراثون للجرى وسباق للدراجات والمقام ضمن الاحتفال باليوم العالمى للفساد، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التعليم والشباب والرياضة وجامعة قناة السويس بعنوان "مصر أقوى من الفساد".



وأطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شارة بدء الماراثون المقام على مستوى الجمهورية عبر "الفيديو كونفرانس" بمشاركة نحو 500 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، وبرعاية اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وحضور اللواء إبراهيم الشربيني، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وبدأ الماراثون من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية بالطريق الدائري مرورًا بالمستشفى العام وانتهى بنادي الموانئ، بإشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية لتنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وتوفير جهاز كشف درجة الحرارة وعيادة طبية متنقلة.



وشهد ختام الماراثون إهداء شهادات تقدير لأول 10 شباب من المشاركين تقديرًا لنشاطهم.