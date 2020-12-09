الصين تدعو إلى تعزيز دعائم السلام في السودان

دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينج إلى بذل جهود لتوطيد دعائم السلام في السودان والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال بينج -في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء- "إنه فيما تم إحراز تقدم في عملية السلام والتحول السياسي في السودان، لا تزال الصعوبات الاقتصادية ومرض (كوفيد-19) والفيضانات واسعة النطاق، تشكل تحديات خطيرة، ويجدر بالمجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لمساعدة السودان على المضي قدما نحو السلام والتنمية".

وأكد أهمية تنفيذ اتفاق جوبا للسلام كاملا، مشيرا إلى أن الاتفاق خطوة رئيسية إلى الأمام في عملية التحول السياسي ويمثل فرصة مهمة للسودان لتحقيق سلام شامل ودائم.

وأضاف بينج أن الصين تحث الموقعين على الاتفاق،على الوفاء بالتزاماتهم بشكل جدي والدفع من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام، كما تدعو الأطراف التي لم توقع بعد على الاتفاق للانضمام إلى عملية السلام في أقرب وقت ممكن.