 السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار المنصورة - بوابة الشروق
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السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار المنصورة

أحمد سعداوي
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 3:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 3:43 م

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل واقعة اصطدام قطار 213 ركاب المنصورة - المطرية، بالجدار الخرساني بحوش المنصورة، ما أدى إلى إصابة 5 ركاب بكدمات وحدوث تلفيات بالقطار.

وقالت الهيئة في بيان، قبل قليل، إنه أثناء تدفيع القطار من حوش محطة المنصورة، اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالجدار الخرساني الموجود بنهاية السكة مما أدي إلي حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة وإصابة عدد 5 ركاب بكدمات.

وأوضحت الهيئة أنه تم نقل الركاب إلى عربات قطار آخر وقام القطار متاخرًا ١٥ دقيقة إثر الواقعة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق في الواقعة.

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