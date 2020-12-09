السلطات البريطانية تحذر مرضى الحساسية من الحصول على لقاح كورونا

حذر ستيفن بويس المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، اليوم الأربعاء، الأفراد الذين لديهم تاريخ "مرضي ملحوظ" من ردود الفعل الخاصة بالحساسية من الحصول على لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا، بعدما ظهرت أعراض على شخصين ممن حصلوا على اللقاح.

وأوضح بويس، في بيان، إن مثل هذه التوصية المقدمة من "وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية" أمر اعتيادي.

وقال: "كما هو وارد في اللقاحات الجديدة، توصي وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، على أساس وقائي، من لديهم تاريخ ملحوظ من ردود الفعل التحسسية بعدم الحصول على اللقاح، بعد ظهور أعراض جانبية على شخصين لديهما تاريخ من ردود الفعل التحسسية أمس".

وأشار إلى أن المريضين "يتعافيان بشكل جيد".

وتواصل وكالة تنظيم الأدوية مراقبة حالة من تلقوا اللقاح، الذي ثبت أنه فعال للغاية في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19 التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

وبدأت المستشفيات ومراكز توزيع اللقاحات في بريطانيا أمس إعطاء اللقاح لكبار السن والعاملين في المجال الصحي في جميع أنحاء البلاد، لتصبح بريطانيا بذلك أول دولة تقدم اللقاح، الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، ضمن برنامج وطني.