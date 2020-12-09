نائب رئيس الوزراء الروسي: قرارات تحالف أوبك تتوافق تمامًا مع مصالحنا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن قرارات تحالف (أوبك +) تتوافق تمامًا مع مصالح روسيا، مشيرًا إلى أن إجمالي حصة روسيا من إنتاج النفط بعد قرارات زيادة الإنتاج في 3 ديسمبر الحالي تبلغ 625 ألف برميل يوميًا.



وأضاف نوفاك - خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة اليوم الأربعاء-: "أن قرارات تحالف (أوبك+) في 3 ديسمبر الجاري، لا سيما زيادة إنتاج النفط في يناير القادم بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، تتوافق تمامًا مع المصالح الروسية".



وأوضح أن هذه القرارات تسمح لنا بزيادة الإنتاج بمقدار 125 ألف برميل أخرى يوميًا في يناير المقبل، وبالتالي فإن الحجم الإجمالي لزيادة الإنتاج في روسيا من النفط سيصل إلى 625 ألف برميل في اليوم اعتبارًا من بداية العام القادم.