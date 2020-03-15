روحاني: العقوبات الأمريكية تجعل استيراد لقاح فيروس كورونا أمرا صعبا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزيد من صعوبة استيراد لقاحات فيروس كورونا.

وقال روحاني في كلمة بالتلفزيون الرسمي "عندما نتحدث عن استيراد اللقاحات، فإننا نلعن ترامب هذا 100 مرة، الذي لا يأبه حتى بصحة البشر".

ومع ذلك، قال الرئيس الإيراني إن حكومة بلاده سوف تجد طريقة لشراء اللقاحات في الوقت المناسب وإتاحتها للإيرانيين.

وفرض ترامب، بعد انسحابه الأحادي الجانب من اتفاق فيينا النووي في عام 2018، عقوبات صارمة على إيران، مما أثر أيضا على قدرة البلاد على إجراء معاملات عبر النظام المصرفي الدولي.

ومنذ أن توقفت البنوك الدولية عن تعاونها مع إيران، لم تتمكن طهران بحكم الأمر الواقع من شراء أو بيع أي شيء من خلال النظام المصرفي الأجنبي. على الرغم من وجوب وجود استثناءات للأدوية والمواد الغذائية، إلا أن البنك المركزي الإيراني يدعي أنه لا توجد استثناءات في الواقع.

تضررت إيران بشكل خاص من أزمة فيروس كورونا. وتم تسجيل أكثر من 50 الف حالة وفاة وأكثر من مليون إصابة منذ تفشي الجائحة في أواخر شباط/فبراير الماضي.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تسجيل ما يقرب من 300 حالة وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبالمقارنة، في ألمانيا، التي يوجد بها عدد متماثل من السكان، ارتفع اليوم الأربعاء إجمالي عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا إلى 19 الفا و 932 .