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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثالثة بالشرقية، والتي تضُم مركزي منيا القمح ومشتول السوق، نتيجة فرز أصوات الدائرة.

وأوضحت اللجنة، أن إجمالي عدد أصوات الناخبين بالدائرة 585467 ناخب وناخبة، حضر منهم 103024 ناخب وناخبة، وجاءت الأصوات الصحيحة 97726 صوتًا، والباطلة 5298 صوتًا.

وفاز كلًا من: خالد مشهور بـ 73663 صوتًا، ومي رشدي غيث بـ 56947 صوتًا، يليها وجيه أباظة بـ 49114 صوتًا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية.

ويتنافس 42 مرشحًا على المقاعد الفردية بالمحافظة، والتي لم يتم حسم أيٍ منها خلال الجولة الأولى للانتخابات، والتي شهدت حسم القائمة الوطنية من أجل مصر 21 مقعدًا بنظام القائمة.