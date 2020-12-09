سولسكاير يرد بقوة على وكيل بوجبا

رد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا، بعدما قال إن اللاعب الفرنسي "غير سعيد" في أولد ترافورد، ويجب أن يرحل عن النادي الإنجليزي.

وخلال مقابلة مع صحيفة "توتو سبورت"، قال رايولا إن أفضل حل ليونايتد، هو بيع لاعب الوسط الفرنسي في فترة الانتقالات المقبلة، في ظل انتهاء عقده مع النادي في يونيو 2022.

وجلس بوجبا على مقاعد البدلاء، في بداية مباراة انتهت بالخسارة 3-2 أمام لايبزيج، في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، في نتيجة أطاحت بالشياطين الحمر من المسابقة القارية.

وقال سولسكاير للصحفيين "بمجرد أن يدرك وكيل بول أن هذه رياضة جماعية، وأننا نعمل معا بشكل أفضل، فهذا ربما يكون آخر ما أقوله بخصوص ذلك الأمر.. لن أتحدث عن وكيل بول مرة أخرى".

وأضاف "ينصب تركيز بول على القيام بأفضل شيء للفريق، وعندما يكون هنا فإنه يعمل بجدية في المران، ويحتاج فقط للتركيز على مستواه".