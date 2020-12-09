رئيس وزراء بريطانيا يستعد لمباحثات حاسمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال يتعين "التوصل لاتفاق جيد" مع الاتحاد الأوروبي.



ويأتي ذلك قبل اجتماع حاسم مقرر، مساء اليوم الأربعاء، بين جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، بشأن ترتيبات تجارية بين الجانبين، لفترة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وكان جونسون، وفون دير لاين، أعلنا أمس الأول الاثنين، أنهما سوف يلتقيان في العاصمة البلجيكية، عقب توقف المفاوضات التجارية بين لندن وبروكسل بسبب قضايا تتعلق بالحوكمة والمصايد، وإيجاد بيئة عمل متكافئة للشركات المتنافسة.



وكان جونسون، أعرب عن اعتقاده أنه لا يزال هناك أمل في التوصل لاتفاق مع بروكسل، ولكن أضاف أنه لا يوافق على مطالب الاتحاد.



وقال جونسون، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس العموم: "أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي يصرون حاليا على أنه في حال مرروا قانونا جديدا في المستقبل، نحن لا نوافق عليه ونتبعه، أن يكون لهم الحق في معاقبتنا والانتقام منا".



وأضاف: "ثانيا، هم يقولون إن المملكة المتحدة يجب أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لديها سيطرة سيادية على مياهها للصيد".



وأضاف: "لا اعتقد أن هذه شروط يجب أن يقبلها أي رئيس وزراء لهذه الدولة".