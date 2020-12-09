إسرائيل تخطط لإرسال مسبار فضائي جديد إلى القمر

بعد نحو عامين من فشل هبوط مسبار فضاء إسرائيلي على سطح القمر، تخطط إسرائيل الآن لمشروع فضائي مماثل يحمل اسم "بيريشيت 2"، وقدمه الرئيس رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء.

ويتألف المسبار الفضائي الجديد الذي يبلغ وزنه الإجمالي 630 كيلوجرامًا، من ثلاث مركبات فضائية مختلفة: مركبة مدارية ومسباري هبوط.

وأفادت منظمة "سبيس ال" الإسرائيلية غير الربحية، التي أطلقت المشروع، بأن الهدف هو إطلاق المسبار في غضون السنوات الأربع المقبلة، في النصف الأول من عام 2024.

وتبلغ ميزانية المشروع نحو 82 مليون يورو (100 مليون دولار).

وفشل هبوط "بيريشيت" في أبريل من العام الماضي، وفقًا منظمة "سبيس ال"، بسبب فشل محرك مهم على المركبة الفضائية أثناء مناورة الهبوط، وفقد الاتصال بالمسبار وتحطم على سطح القمر.

في ذلك الوقت، كانت إسرائيل تأمل في أن تهبط على سطح القمر لتكون رابع دولة بعد روسيا والولايات المتحدة والصين، وكانت تلك أول مهمة ممولة من القطاع الخاص.