ننشر البيان الإحصائي لنتائج جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالشرقية

أعلنت اللجان العامة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في محافظة الشرقية، نتائج فرز الأصوات بالدوائر الثمانية بالمحافظة، وأسماء الفائزين بالمقاعد الفردية المُخصصة للمحافظة، وعددها 21 مقعدا.

في الدائرة الأولى، التي تضُم مدينتي الزقازيق والقنايات، بلغ إجمالي عدد أصوات الناخبين بها 352975 ناخبا وناخبة، حضر منهم 113452 ناخبا وناخبة، وجاءت الأصوات الصحيحة 107339 صوتًا، والباطلة 11113 صوتًا، فاز بالمقاعد الأربعة للدائرة كلًا من: لطفي شحاتة بـ62225 صوتا، ومجدي عاشور بـ59240 صوتا، ومروة هاشم بـ54916 صوتا، وإيمان خضر بـ54647 صوتا.

وفي الدائرة الثانية، التي تضُم مدينتي بلبيس والعاشر من رمضان، بلغ إجمالي عدد أصوات الناخبين فيها 654358 ناخبا وناخبة، حضر منهم 139448 ناخبا وناخبة، وجاءت الأصوات الصحيحة 131744 صوتًا، والباطلة 7698 صوتًا، وفاز بالمقاعد الثلاثة المُخصصة للدائرة كلًا من: حمودة محمد حمودة بـ87749 صوتًا، وسامي نصر الله بـ78578 صوتًا، وعبدالله فهمي الرماح بـ63835 صوتًا.

الدائرة الثالثة، التي تضُم مركزي منيا القمح ومشتول السوق، بلغ إجمالي عدد أصوات الناخبين بها 585467 ناخبا وناخبة، حضر منهم 103024 ناخبا وناخبة، وجاءت الأصوات الصحيحة 97726 صوتًا، والباطلة 5298 صوتًا، وفاز بالمقاعد الثلاثة المُخصصة لها كلًا من: خالد مشهور بـ73663 صوتًا، ومي رشدي غيث بـ56947 صوتًا، يليها وجيه أباظة بـ49114 صوتًا.

وفي الدائرة الرابعة، التي تضُم مركزي ههيا وأبو كبير، فاز بمقعدي الدائرة كلًا من: حاتم عبدالعزيز بـ54695 صوتا، ونبيل عسكر بـ47881 صوتا.

الدائرة الخامسة، التي تضُم مركزي ديرب نجم والإبراهيمية، بلغ إجمالي عدد أصوات الناخبين فيها 398387 ناخبا وناخبة، حضر منهم 97668 ناخبا وناخبة، وجاءت الأصوات الصحيحة 94244 صوتًا، والباطلة 3324 صوتًا، وفاز بمقعديها كلًا من: طلعت السويدي بـ72706 أصوات، وعبدالباقي تركيا بـ45602 صوت.

وفي الدائرة السادسة، التي تضُم مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، بلغ إجمالي عدد أصوات الناخبين بالدائرة 811661 ناخبا وناخبة، حضر منهم 176634 ناخبا وناخبة، وجاءت الأصوات الصحيحة 170996 صوتًا، والباطلة 5638 صوتًا، فيما فاز بالمقاعد الثلاثة عن الدائرة كلًا من: إمام منصور بـ111459 صوتا، وعلاء عبدالنبي بـ92175 صوتا، وعلاء النجار بـ81359 صوتا.

الدائرة السابعة، التي تضُم مركزي أبو حماد والقرين، بلغ إجمالي عدد أصوات الناخبين بالدائرة 334344 ناخبا وناخبة، حضر منهم 120322 ناخبا وناخبة، وجاءت الأصوات الصحيحة 117146 صوتًا، والباطلة 3176 صوتًا، وفاز بمقعديها كلًا من: أحمد فؤاد أباظة بـ75389 صوتا، وثروت سويلم بـ61501 صوت.

وفي الدائرة الثامنة والأخيرة، التي تضُم مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والصالحية الجديدة، بلغ إجمالي عدد أصوات الناخبين بالدائرة 384899 ناخبا وناخبة، حضر منهم 101687 ناخبا وناخبة، وجاءت الأصوات الصحيحة 99077 صوتًا، والباطلة 2610 أصوات، وفاز بمقعديها كلًا من: الدكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي بـ52370 صوتًا، والسيد رحمو بـ51837 صوتًا.

مع التأكيد على اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية.