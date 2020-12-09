نائب تركي يكشف توزيع لقاح لكورونا على أعضاء العدالة والتنمية وعائلاتهم

كشف برلماني تركي، عن بدء توزيع لقاح فيروس كورونا الذي وصل تركيا قبل 10 أيام، على القيادات السياسية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وعلى عائلاتهم.

وقال النائب بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الرئيسي بالبلاد، مراد أمير، أمام البرلمان اليوم الأربعاء، إنّ "العلاج وصل تركيا قبل 10 أيام أي قبل أن يصل إنجلترا التي افتتحت برنامج استخدام اللقاح في العالم"، وفقا لصحيفة "سوزجو" التركية.

وتابع أن "الشركة المستوردة للقاح في تركيا هي شركة (كيمان)، واللقاح بدأ يوزع منذ ذلك الحين على القيادات السياسية وأصحاب النفوذ داخل حزب العدالة والتنمية، وعلى أقاربهم وأصدقائهم".

وأضاف أمير: "منذ أيام ونحن نسأل وزارة الصحة عن كيفية مجيء اللقاح، وتفاصيل الصفقة، وسعر اللقاح، وليس هنالك جواب، الوزارة تمثل دور أنها تبلغ الشعب بالمعلومات، ولكنها في الحقيقة لا تعطي أي معلومة، وتتابع إدارة المرحلة بشكل سري ومغلق".

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأربعاء، أن عمليات تطعيم الكوادر الطبية بلقاح كورونا ستبدأ أواخر ديسمبر.

وسجلت تركيا، الأربعاء، وفاة 217 شخصاً، وأكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.