وزيرة التخطيط: توطين صناعة السكة الحديد وفر على الدولة 50 مليار جنيه قروض

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، ان توطين مصر لصناعة السكك الحديد وفر على الدولة 50 مليار جنيه قروض كان سيتم ضخها، لو لم تتوافر هذه الصناعة بالدولة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة مع عددا من كبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق.

وأضافت السعيد ان إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، فكانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.