أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب، بالدائرة الثانية بمحافظة دمياط، البيان الإحصائي الكامل لفرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة.

مع التأكيد على صدور النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث حصل الدكتور محمود نجيب مشعل على 54.819 صوتا، وفي المركز الثاني حصل المرشح 49.439 صوتا، وخسر في جولة الإعادة كل من النائب السابق أبو المعاطي مصطفى، ومحمد علي الجيوش.

جدير بالذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة دمياط تبلغ بجميع الدوائر الانتخابية 1.045.245 ناخبا، مقسمين على دائرتين، الدائرة الأولى: وتضم، بندر ومركز دمياط، ورأس البر ومدينة دمياط الجديدة ومركز كفر البطيخ، ويتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية بها 69 لجنة انتخابية، و171 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية ممن لهم حق التصويت 566.134 ناخبا، والدائرة الثانية: وتضمن، مراكز فارسكور والزرقا وكفر سعد ويتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية 105 لجنة انتخابية و 167 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين 479.111 ناخبا.