هل توجد آثار جانبية للقاح فايزر ضد كورونا؟ هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تجيب

أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وثائق المراجعة الداخلية الخاصة بها، قبل اجتماع اللجنة الاستشارية لمراقبة لقاح "فايزر – بيونتك" المضاد لكوفيد-19، المقرر عقده يوم الخميس، وتبشر هذه الوثائق بإمكانية حصول اللقاح على ترخيص "الاستخدام الطارئ" الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح.

وأكدت الوثائق التي نشرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أن فاعلية وسلامة اللقاح بلغت 95% في الوقاية من فيروس كورونا بعد الحصول على جرعتين من لقاح "فايزر– بيونتك" مع عدم وجود آثار جانبية خطيرة.



وجاءت الاستجابة الفورية للقاح في التجارب الرئيسية فيما يتعلق باحتمال حدوث التهابات مابين طفيفة إلى معتدلة ولا تدوم طويلا.

كما أن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة وحدوثها أمر قابل للمقارنة بين المجموعة التي حصلت على اللقاح الوهمي.

وقامت شركة "فايزر" وشركة "بيونتك"، بتضمين خطة لمراقبة السلامة، والتي ستراقب تقارير الآثار الجانبية الخطيرة، كجزء من الطلب المقدم للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ والسريع للقاح.

ووفقا للوثائق، فإن البيانات بشكل عام "تدعم التقييم الإيجابي للمخاطر والفوائد للقاح "فايزر– بيونتك"، وتفي بمتطلبات البيانات الموضحة في إرشادات إدارة الغذاء والدواء للحصول على الترخيص.

وقللت الهيئة من تأثير حالات الإصابة والوفاة النادرة التي حدثت خلال المراحل الأولى من صنع اللقاح، حيث لم تتعد 6 أشخاص من بين أكثر من 43 ألفا شاركوا في المراحل التجريبية الإكلينيكية المختلفة، على مدى سبعة شهور من 29 أبريل إلى 14 نوفمبر 2020.

وكان عدد من المتطوعين قد اشتكوا من آثار جانبية بسيطة مثل ارتفاع درجات الحرارة بعد الجرعة الأولى، والصداع وآلام العضلات.