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كندا تقر لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 7:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 7:04 م
منحت هيئة الصحة الكندية، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر للقاح كوفيد-19 الخاص بشركة فايزر، وهي خطوة رئيسية نحو إطلاق أكبر برنامج للتلقيح في تاريخ كندا.

وأعلنت هيئة الصحة الكندية الموافقة على اللقاح، مشيرة إلى أن مسؤولي الصحة العامة والحكومة سيعقدون إيجازا لمناقشة تفاصيل خطة طرح اللقاح في وقت لاحق اليوم.

كان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قد أعلن أن عدة مئات الآلاف من جرعات لقاح فايزر كوفيد-19 ستكون متاحة في كندا قبل نهاية العام، لافتا إلى أن الجرعات ستخصص في المقام الأول لسكان دار الرعاية الطويلة الأجل والموظفين العاملين هناك.

وقال ترودو إن 249 ألف جرعة لقاح ستصل إلى كندا بحلول نهاية العام، مضيفا أن اللقاح المكون من جرعتين سيكون في متناول اليد بحلول نهاية العام لإطلاق حملة تلقيح شاملة، والتي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر حتى تكتمل.

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