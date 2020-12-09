الكويت تسجل 5 حالات وفاة و304 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 145204، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 905 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبد الله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأضاف أنه تم تسجيل 351 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 140989 حالة.