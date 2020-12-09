الطائرة بوينج 737 ماكس تعود إلى التحليق بعد عامين من الحظر

أصبحت شركة الطيران البرازيلية "جول"، اليوم الأربعاء، أول شركة طيران في العالم تستأنف تشغيل الطائرات طراز بوينج 737 ماكس بعد عامين تقريبا من حظر تشغيل هذا الطراز في مختلف أنحاء العالم بسبب مشكلات فنية.

كانت سلطات السلامة الجوية والطيران في العالم، أوقفت تشغيل هذا الطراز في مارس 2019 بعد حادثي تحطم طائرتين من الطراز في إندونيسيا في أكتوبر 2018 وفي إثيوبيا في مارس 2019 مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

وقالت شركة جول في وقت سابق من اليوم "أولى الرحلات ستكون ذهابا وإيابا إلى المطار المحوري للشركة في ساو باولو" بالبرازيل.

ويتلقى حوالي 140 طيارا تدريبا حاليا على الطائرة طراز بوينج 737 ماكس في الولايات المتحدة بعد سلسلة التغييرات الفنية والتحسينات التي تم إدخالها عليها والتي أتاحت لسلطات الطيران المدني في الولايات المتحدة والبرازيل منح الطراز الضوء الأخضر للعودة إلى الأجواء.

يذكر أن حادثي سقوط طائرتي طراز بوينج 737 ماكس وقعا بشكل أساسي بسبب خلل في برنامج الكمبيوتر المسؤول عن التحكم مما أدى إلى توجيه الطائرات إلى الهبوط بدون سيطرة من الطيار.

كانت شركة بوينج، نفذت العديد من الرحلات التجريبية لطائرات هذا الطراز قبل السماح بتحليق أول رحلة تجارية له.

من ناحيته، نقل موقع "جي1" الإخباري عن باولو كاكينوف رئيس شركة جول قوله إن الطائرة طراز بوينج 737 "ماكس واحدة من أكفأ الطائرات في تاريخ صناعة الطيران والوحيدة التي خضعت لعملية كاملة لإعادة التصديق عليها بما يضمن أعلى معدلات السلامة والموثوقية".