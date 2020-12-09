مدير وكالة الأدوية الأوروبية: متفائل إزاء لقاح فايزر- بيونتيك

أعرب إيمير كوك مدير وكالة الأدوية الأوروبية، عن تفاؤله الشديد بشأن الموافقة المحتملة على لقاح فيروس كورونا الجديد "فايزر- بيونتيك"، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ قرار خلال الشهر الجاري.

وأوضح كوك في مقابلة مع برنامج إخباري هولندي اليوم الأربعاء: "يزداد اقتناعنا أكثر فأكثر بنتائج الاختبارات المتاحة"، مضيفًا أن اللقاح أظهر فعالية عالية تقارب 95% لدى 30 ألف مشارك في التجربة، ولم تكن له أية آثار جانبية.

وقال المدير إن وكالة الأدوية الأوروبية حددت موعدًا لعقد اجتماع مع سلطات الأدوية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 في 29 ديسمبر، حيث سيتم اتخاذ القرار بشأن الموافقة المحتملة على أول لقاح لفيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكد كوك أنه حتى ذلك الحين، سيفحص الخبراء نتائج الاختبار ليل نهار، ولن يكون هناك "تنازلات" من حيث الأمن.

وتعمل وكالة الأدوية الأوروبية أيضا على تقييم لقاح شركة الأدوية الأمريكية مودرنا، من بين لقاحات أخرى، ومن المتوقع صدور قرار بشأن الموافقة عليها في 12 يناير.