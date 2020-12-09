تداول 117481 طنا و1848 حاوية و11835 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل.



وتواجد بالميناء 71 سفينة، ووصل 18 سفينة، وغادرت 15 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 32 سفينة.



ودخل وخرج 11835 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة ماضية، كما خرج من الميناء قطارين بإجمالي 46 عربة محمل بـ3100 طن قمح ومتجه إلى المطاحن بالقاهرة.



هذا ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 86761 طنا، وشحن بضائع صادرة تزن 30720 طنا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 772 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1076 حاوية، حيث بلغت كمية المتداول خلال اليوم 117481 طنا.