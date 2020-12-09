الشحات: أعاني من إصابة في «إصبع قدمي» وسأخضع لعملية جراحية

قال حسين الشحات لاعب الأهلي، إنه في حاجة للخضوع لعملية جراحية بسيطة، مشيرا إلى أنه لن يجريها في الفترة الحالية لحين الانتهاء من الارتباطات الهامة المقبلة مع الأهلي.

وأشار حسين الشحات خلال حديثه عبر قناة أون سبورت، إلى أنه لديه إصابة يعاني منها منذ مباراة الوداد وأنه يحتاج لعملية جراحية وسيخضع لها في أقرب وقت يسمح.

وذكر الشحات أنه يعاني من مشكلة في "أصبع" قدمه، ولكنها لا تمنعه من المشاركة في المباريات مع الأهلي.

وساهم جناح الأهلي مع فريقه في التتويج بثلاثة ألقاب خلال العام الحالي وهم (الدوري العام - كأس مصر - دوري أبطال إفريقيا).