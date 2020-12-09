في خطوة داعمة وجديدة من نوعها، أطلقت وزارة الشباب والرياضة مشروع "سفراء شباب مصر"، المبادرة الشبابية التي تأتي في إطار جهود الدولة نحو احتواء الشباب وتقليل ظاهرة اغترابهم وتأهيلهم لتمثيل مصر بالمحافل والملتقيات الدولية سواء داخل مصر أو خارجها، والتي تأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومشروع "سفراء شباب مصر" انطلق عن طريق الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة نجوى صلاح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة، والدكتور أحمد شريف عبدالحكيم مدير مشروع "سفراء شباب مصر".

ويأتي مشروع "سفراء شباب مصر" كمرحلة متقدمة ترتكز على مبادرة "الملتقى الدائم لسفراء شباب مصر.. من أجل حوار الثقافات وتنمية المجتمعات ونشر السلام"، التي تهدف إلى إعداد وتأهيل دفعات من الكوادر الشبابية من خلال تنفيذ برنامج تأهيلي مستدام لأعوام متتالية، وينقسم العمل بع إلى 3 مراحل وهم مرحلة الانتقاء ومرحلة التأهيل ومرحلة التفعيل.

وتقتصر مرحلة الانتقاء على اختيار الشباب القادر على تمثيل مصر التمثيل اللائق بشكل مبدئي من حيث اللغات والهيئة والثقافة العامة، حيث تتنوع اللغات بين الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية والصينية والعديد من اللغات الأخرى، حتى يمكن مخاطبة الآخر بلغته بما يساعد في تحقيق التواصل بشكل أفضل.

فيما تضمن مرحلة التأهيل، برنامج أكاديمي يحصل من خلاله الشاب على مجموعة من المعارف والمعلومات في عدة جوانب منها الإتيكيت والبروتوكول وتنظيم المؤتمرات وإدارة الأزمات وصناعة القرار والسياسة الدولية، وإعداد الدبلوماسي الشاب وإعداد الدبلوماسي الصغير وغيرها من المراحل التعليمية المتطورة، بالإضافة إلى إدراجهم ضمن ورش عمل حول مؤسسات المجتمع الدولي وتاريخ علاقة مصر بها.

وتأتي مرحلة التأهيل بالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات داخل وخارج وزارة الشباب والرياضة كالإدارات المركزية لـ"البرامج الثقافية والتطوعية، الطلائع، التنمية الرياضية، العلاقات العامة والخارجية، البرلمان والتعليم المدني" داخل الوزارة، بالإضافة إلى أكاديمية ناصر العسكرية العليا والجامعات المصرية وجامعة الدول العربية وبعض المؤسسات الأكاديمية وفرع هيئة الأمم المتحدة بمصر.

وتتضمن مرحلة التأهيل أيضا زيارات ميدانية لبعض مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وندوات ومحاضرات حول التعرف على الجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب وندوات وحلقات بحث وورش عمل تثقيفية متنوعة قبل تنفيذ كل فاعلية وغيرها مما يستجد من موضوعات.

أما مرحلة التفعيل فتتم على 3 مستويات، يقتصر المستوى الأول على تمثيل مصر ببروتوكولات التبادل الشبابي المختلفة، والثاني تمثيل مصر بأيام الإخاء والصداقة مع الجاليات الأجنبية والبطولات الرياضية الدولية والمؤتمرات الدولية داخل وخارج مصر، فيما يتضمن المستوى الثالث تمثيل مصر ببروتوكولات استضافة الشباب من أبناء المصريين بالخارج داخل مصر.

وطالبت الصفحة الرسمية لمشروع "سفراء شباب مصر" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الشباب المصريين ممن يرغبون في الانضمام للمشروع الداعم والتأهيلي بتقديم بياناتهم الشخصية على الإيميل الخاص بالمشروع، قبل انتهاء فترة تلقي الطلبات.