أكسون موبيل الأمريكية تسعى لتوسيع نشاطها في العراق

كشف رئيس شركة أكسون موبيل الأمريكية في العراق، طاهر حميد، اليوم الأربعاء، عن رغبة الشركة في توسيع العمل في العراق لتطوير قطاع النفط والغاز.

وعبر حميد، خلال اجتماعه بوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، عن أمله في توسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال المشاركة في المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز.

وأبلغ الوزير العراقي وفد شركة أكسون موبيل الأمريكية حرص العراق على تطوير الحقول النفطية والغازية في البلاد، من خلال التعاون مع الشركات العالمية الرصينة.

وكان العراق قد نفى الأنباء التي ترددت حول نية شركة أكسون موبيل الأمريكية بيع حصتها في حقل غربي القرنة الأول إلى شركائها والانسحاب كليًا من العراق.

ويعد حقل غربي القرنة الأول من أكبر الحقول النفطية في العراق، ويصنف كونه من حقول فوق العملاقة من خلال الاحتياطيات النفطية يقع في محافظة البصرة.