أطباق من الإمبراطورية البروسية السابقة بألمانيا تحصل على تغيير جديد

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اللحم والبطاطس مغطيان بصلصة بنية سميكة ويصاحبها خضروات مهروسة، هو ما ينتهي إليه الأمر على كثير من الأطباق في المطاعم التقليدية في براندنبورج، قلب الإمبراطورية البروسية السابقة.

ولكن في بعض المطاعم بالولاية الألمانية المحيطة ببرلين، هناك صحوة فيما بدأ الطهاة إعادة تصور الأطباق التقليدية للمنطقة لاستعراض كرمها بطرق جديدة.

وأحد الطهاة الذين يقودون هذا التغيير هو رالف أخيلس وهو رئيس الطهاة ومالك مطعم شونبليك في بلدية فولترسدورف.

وفي وجهة نظره، يتمحور مطبخ براندبورج الجيد حول المباشرة فالطعام الجيد يركز عل مكونات قليلة وبدون الكثير من الزينة.

وعلى نحو مماثل، الطعام الذي يقدمه مانويل بونكه، رئيس الطهاة في مطعم فيلدن كلوستركوخه في نويتسله، مستلهم من طعام جدته ولكن بمنحى حديث.

ويقول بونكه إن الأمر يحتاج القليل من الشجاعة لإضافة تغيير جديد على الأطباق التقليدية.

ولكن الضيوف منفتحون على أسلوب الطهي المنزلي "مثلما اعتادت أمي على إعداده"، عندما تستخدم المكونات الإقليمية، بحسب أخيلس.

ويقول تورستن كلاينشميت وهو طاهي آخر ومؤلف كتاب طهي صدر مؤخرا يضم الوصفات من المنطقة: "مطبخ براندنبورج هو واقعي قطعا وإقليمي".

مطبخ براندنبورج هو مزيج من التأثيرات من العديد من المناطق البروسية السابقة القريبة بما في ذلك بوميرانيا وساكسونيا.

ويقول كلاينشميت: "تشمل الأطباق الكلاسيكية بطاطس محشوة مغطاة بالجبن الأوروبي ومضاف إليها زيت الكتان من منطقة لوساتيا والخيار المطهو على نار هادئة أو اللفت".

وهناك أيضا "أرميه ريتر" وهو النسخة الألمانية من الخبز الفرنسي المحمص وهو طريقة حلوة لاستخدام الخبز القديم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أطباق السمك بفضل الكثير من البحيرات في المنطقة.

الاتجاه صوب المطابخ الإقليمية في براندنبورج ليس بالأمر الجديد، فهو تحدث منذ فترة طويلة، بحسب رابطة "برو أجرو" التي تروج للمناطق الريفية في برلين وبراندنبورج.

ويقول رئيس الرابطة كاي روكولد: "الحصول على الطعام الطازج ومدة التنقل القصيرة هما عاملا الجذب".