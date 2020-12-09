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قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تشارك مجموعة من الشباب في الأعمال الفنية، ذاكرة فيلم «خان تيولا».

وأضافت، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أنها «تشارك الشباب مهما كان الأبطال لكن الأهم أن يعجبها العمل».

وتابعت: «بدخل أي مشروع بجرأة مهما كان الأبطال المهم تعجبني الفكرة والعمل وبالمناسبة في مجموعة شباب كلموني بيعملوا مشروع عشان الامتحانات في معهد السينما، ومشروعهم عجبني وبنسبة 90% هساعدهم في مشروع التخرج».

واستطردت: «أرجو من زملاء المهنة مايزعلوش من اللي هقولوا، لما وافقت على مشروع التخرج ده بتاع الشباب في أحد الزملاء قالولي ليه بتعملي كده؟ ليه عاوزة ترجعينا وتنزلينا كهواة للفن ومانباقش محترفين».

وردت الفنانة على سؤال الحديدي: «هل ده إحراج ليهم؟»، قائلة: «ممكن يبقى إحراج بس أنا ببقى متحمسة لأي شخص عنده فكرة وعاوز يطلع رؤية للناس، الطموح بيعجبني».

وحول توقيت عرض فيلم «خان تيولا» خارج مواسم الأفلام المعتادة في نصف العام أو الأعياد أو الصيف، قالت: «شركة سينريجي شافوا الفيلم صح واختاروا وقت مجازف وغامروا وكان عندهم حق في توقيت العرض ونجحوا وهما شاطرين وصيادين في الحتة دي».