 الوداد يهزم الدفاع الحسني الجديدي في الدوري المغربي - بوابة الشروق
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الوداد يهزم الدفاع الحسني الجديدي في الدوري المغربي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 6:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 6:45 م

فاز الوداد البيضاوي على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي 1 /  صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المغربي لكرة القدم. وبذلك يحقق الوداد ثاني فوز له في الموسم الجديد، بعد أن تغلب في المباراة الأولى على يوسفية برشيد 2 / صفر.

وسجل أيوب الكعبي هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة 31.

ورفع الوداد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني متساويا في الرصيد ذاته من النقاط مع فريق شباب المحمدية متصدر الترتيب.

على الجانب الآخر يحتل الدفاع الحسني الجديدي المركز الثالث عشر بدون أي رصيد من النقاط نظرا هزيمته للمرة الثانية على التوالي.


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