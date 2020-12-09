قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن كل من مصر وفرنسا تعززا التوصل إلى اتفاق سياسي فيما يتعلق بالأزمة الليبية، مشيرًا إلى دعمهما لجهود المبعوث الأممي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الجانبين المصري والفرنسي يدعمان التوافق الليبي – الليبي، الذي يعزز من مؤسسات الدولة ويحافظ على وحدة الشعب الليبي في مواجهة أي تدخلات أو تهديدات إرهابية.

وأشار إلى دعم مصر وفرنسا لجميع المسارات التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي بشأن القضية الليبية، كدعمهما لمسار برلين وإعلان القاهرة، مؤكدًا على استمرار الاتصال مع الشركاء في ليبيا لتحفيزهم على التوصل إلى توافق فيما بينهم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، ستتناول جميع جوانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

