روسيا: الاتهامات الموجهة ضد المواطن المحتجز في الدنمارك بلا دليل

أعلنت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الأربعاء ، أن موسكو تعتبر الاتهامات الموجهة ضد المواطن الروسي المحتجز في الدنمارك غير مدعمة بأدلة، وأنها تشبه "مطاردة الأشباح".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن زاخاروفا قولها في إحاطة إعلامية: "تراقب وزارة الخارجية الروسية الوضع مع المواطن الروسي المحتجز في الدنمارك منذ شهر يوليو من هذا العام بتهمة العمل لصالح هيئات الأمن الروسية الخاصة وقد تم تزويده بمحام. وهو لا يقر بالتهمة الموجهة إليه".

وفي وقت سابق، اتهم مكتب المدعي العام الدنماركي مواطناً روسيًا مقيمًا في البلاد بنقل معلومات حول تقنيات الطاقة الدنماركية إلى الهيئات الأمنية الخاصة الروسية.

وأضافت زاخاروفا: " نعتبر الاعتقال وبدء المحاكمة مرحلة أخرى من الهستيريا المعادية لروسيا من جانب كوبنهاجن. مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها تشبه مطاردة الأشباح ما يعرض أنشطة المتخصصين الروس في الدنمارك للخطر".

وشددت: "نأمل أن تسود العدالة، رغم كل الطبيعة المنحازة للاتهامات ضد مواطننا".

وأوضحت زاخاروفا أن موظفي القسم القنصلي بالسفارة الروسية في الدنمارك قدموا المساعدة اللازمة للمواطن الروسي منذ لحظة اعتقاله، وزاروه مرارًا في مركز احتجاز المؤقت، وساعدوا على الاتصال مع الأقارب والأصدقاء.