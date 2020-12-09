وكالة الأدوية الأوروبية تعلن تعرضها لهجوم سيبراني

أعلنت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي بدء تحقيق يتعلق بتعرضها لهجوم سيبراني.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ومقرها في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأربعاء، أنها فتحت على وجه السرعة تحقيقًا كاملًا، بالتعاون الوثيق مع الشرطة، وذلك حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم.

وأضافت القناة الأوروبية أن وكالة الأدوية الأوروبية تدرس ما إذا كانت ستمنح الموافقة التنظيمية للقاحين مضادين لكورونا أحدهما طورته شركة فايزر والآخر بواسطة شركة موديرنا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.