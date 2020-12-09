المفتش العام للجيش الألماني: اليقظة مطلوبة بسبب التطرف بين صفوف القوات

عقب رصد عدة حالات يمينية متطرفة بين صفوف الجيش الألماني، ناشد المفتش العام للجيش إبرهارد تسورن ضباطه التحلي بدرجة عالية من اليقظة واتخاذ إجراءات حاسمة.



وقال تسورن، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الرؤساء المسؤولين عن الإجراءات التأديبية من ناحية أن يتحلوا "باليقظة من أجل رصد الميول المتطرفة من أي اتجاه في مرحلة مبكرة، كما يتعين عليهم، من ناحية أخرى، التصرف بحسم وفي النطاق الكامل لخياراتهم التأديبية"، مضيفا أنه يتعين عليهم أيضا التأثير على جنودهم في وقت مبكر وبشكل مستمر، "حتى تسود الشجاعة الأخلاقية ضد الرفقة التي يُساء فهمها".



وذكر تسورن، أن الفضيحة المتعلقة بوقائع تطرف يميني بين قوات النخبة في الجيش لم تؤد إلى انخفاض في عدد المتقدمين للالتحاق بصفوف هذه القوات، قائلا: "الاهتمام بقوات النخبة لا يزال مرتفعا للغاية... لم نشهد أي انخفاض في أعداد المتقدمين، بل حدث العكس".