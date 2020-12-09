باكستان ترفض التقييم التعسفي والانتقائي للتشريع المحلي الأمريكي الخاص بالحرية الدينية

أعربت باكستان، اليوم الأربعاء، عن رفضها تقييم الولايات المتحدة "التعسفي والانتقائي" للتشريع المحلي الأمريكي الخاص بالحرية الدينية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية ونقله موقع "جيو نيوز"أن الولايات المتحدة صنفت بورما والصين وإريتريا وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية وباكستان والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان على قائمة الدول التي تتساهل مع "الانتهاكات المنهجية، المستمرة، الصارخة للحرية الدينية"، وفقا لبيان صدر أمس الثلاثاء عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وفي رد فعل قوي على هذا التطور، قالت وزارة الخارجية إن تصنيف باكستان على أنها "دولة ذات اهتمام خاص" يتعارض تمامًا مع الحقائق على الأرض.

وأكد البيان أن المجتمع الباكستاني متعدد الأديان، وأن الحرية الدينية وحماية حقوق الأقليات مكفولة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن الإغفال الصارخ للهند، حيث يتم تجاهل الحرية الدينية بشكل علني ويسود التمييز ضد مجتمعات الأقليات بطريقة مؤسسية، أمر مؤسف ويضع مصداقية التقرير الأمريكي موضع شك".

قالت وزارة الخارجية، في تذكير للولايات المتحدة بالجرائم التي تُرتكب ضد المسلمين في الهند، إن تواطؤ الهند في العنف المنظم ضد الأقليات في البلاد أمر مسجّل.