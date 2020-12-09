أمريكا تدعم قدرة هندوراس على مواجهة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات

تستطلع الخارجية الأمريكية حاليا أمكانية إبرام اتفاق لتبادل المعلومات الاستخبارية ذات الطابع السري مع جمهورية هندوراس الواقعة في أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بعمليات مكافحة تهريب المخدرات، ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه 45 من الخبراء العسكريين الأمريكيين إلى التوجه لهندوراس مطلع العام القادم لتقديم استشاراتهم الخاصة بتطوير أداء وحدات مكافحة الإرهاب والمخدرات الهندوراسية لمواجهة كافة أشكال الجرائم المنظمة، وفى مقدمتها مافيا الاتجار فى المخدرات والأسلحة.

ويجرى حاليا ممثلون عن الإدارة الأمريكية اتصالات مع نظرائهم الهندوراسيين بهدف صياغة اتفاق يحول دون تحول هندوراس إلى محور لتهريب المواد المخدرة من أمريكا الوسطى، وهى المخدرات التي تصل عادة إلى الأراضي الأمريكية عبر الحدود مع المكسيك، وعادة ما تتم عمليات تهريبها عبر شركات الطائرات الخاصة والمستأجرة.

وقالت دورية "انتلجنس نيوز" الأمريكية المتخصصة في الشأن الاستخباري، إن واشنطن ستوكل ابرام تلك الاتفاقات إلى أجهزة مكافحة التهريب والاستخبارات المركزية مع الجهات الهندوراسية المناظرة.

لكن الدورية الأمريكية نبهت إلى نفوذ عصابات التهريب ومافيا الاتجار في المخدرات فى أمريكا اللاتنية وقدرتها على الوصول إلى مصادر المعلومات الأمريكية الخاصة بأنشطتهم ما لم تكن عملية التبادل المعلوماتى بين الأجهزة الأمنية من الولايات المتحدة وهندوراس مؤمنة بالقدر الكافى.

ونقلت الدورية الأمريكية عن مصادر هندوراسية أمنية قولها إن الجانب الهندوراسي يرحب بالتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تهريب المخدرات، وأن ملامح مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين في هذا الصدد قد تحددت خطوطها الرئيسية خلال نوفمبر الماضى بفضل لقاءات متتابعة للتشاور عقدت بين الجانبين الهندوراسى والأمريكى تتعلق بتبادل المعلومات والتدريب وعمليات التحري والمتابعة والملاحقة.

وكشفت مصادر مقربة من المشاورات الأمريكية الهندوراسية عن أنه من بين الخيارات المطروحة لتعزيز إجراءات مكافحة تهريب المخدرات، إعطاء السلاح الجوى الأمريكي حق الملاحقة الساخنة لأي طائرات مبلغ عن حملها مواد مخدرة، وكذلك ملاحقة عصابات المهربين العابرين للحدود وتبادل المعلومات الخاصة بالمسافرين من هندوراس إلى الأراضى الأمريكية وخطوط السير الخاصة برحلاتهم.

يذكر أن محكمة نيويورك كانت قد أصدرت فى العام الماضى حكما حضوريا بالإدانة على زعيم مافيا تهريب المخدرات فى منطقة أمريكا الوسطى وهو هندوراسى الجنسية، ويدعى خوان أنطونيو، وهو من مشاهير عالم الجريمة والمخدرات ومعروف بالاسم الحركى طونى هيرنانديز، وقد بينت محاكم هيرنانديز قوة اتصالاته وارتباطاته بمسئولين كبار وشخصيات نافذة وإعلاميين فى هندوراس سعوا لتبرئته.