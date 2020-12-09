الكاظمي يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب

افتتح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، بمشاركة 300 دار نشر من 21 دولة عربية وأجنبية.



وقام الكاظمي، بجولة في الصالات المخصصة للمعرض الذي أطلق على دورته الجديدة "دورة الشاعر العراقي مظفر النواب"، ويضم نحو مليون عنوان يغطي مختلف الميادين المعرفية والإبداعية والفنية.



وخصصت إدارة المعرض خمس صالات كبيرة لعرض الكتب، فضلا عن إقامة شارع يتوسط صالات العرض لعرض نوادر الكتب التي تباع في شارع المتنبي المتخصص بتجارة الكتب والقرطاسية.



وسترافق أيام المعرض، الذي يستمر 10 أيام، أمسيات للرقص الشعبي والغناء والشعر، فضلا عن جلسات حوارية وندوات في مختلف المجالات الإبداعية والثقافية بمشاركة شخصيات فنية وأكاديمية وثقافية.



واتخذت الجهات المنظمة للمعرض إجراءات وقائية احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا وإلزام زوار المعرض بارتداء الكمامات والكفوف التي تم توفيرها فضلا عن تأمين أجهزة لتعقيم الهواء داخل القاعات وإشارات وملصقات التباعد الاجتماعي.