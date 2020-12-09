الاستخبارات الداخلية تراقب حركة التفكير الجانبي في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية

يراقب المكتب الإقليمي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية حركة "التفكير الجانبي"، ليكون بذلك أول مكتب مسؤول عن الاستخبارات الداخلية في ألمانيا يقوم بمراقبة الحركة التي اشتهرت بتنظيم مظاهرات مناهضة لسياسة احتواء جائحة كورونا.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الأربعاء، في شتوتجارت، أن المكتب الإقليمي لحماية الدستور في الولاية صنف حركة "التفكير الجانبي" على أنها هدف للمراقبة.



وذكرت مصادر أمنيةن أن المجموعة، التي تتظاهر منذ شهور ضد القيود التي تفرضها الدولة لاحتواء جائحة كورونا، آخذة في التطرف، وأنها قد تسلل إليها متطرفون.



وكان وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبرج، توماس شتروبل، حذر مؤخرا من تنامي تأثير المتطرفين ومناهضي الدستور بين صفوف الحركة، مضيفا أن الحركة تلقى رواجا من قبل أنصار "مواطني الرايخ"، و"الإدارة الذاتية"، والمتطرفين اليمينيين، ومروجي نظريات المؤامرة الذين استغلوا المظاهرات المناهضة لتدابير كورونا.