البيان الإحصائي: فوز ضياء داود وضياء بصل في الدائرة الأولى بدمياط

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة دمياط البيان الإحصائي الكامل لفرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة.

مع التأكيد على صدور النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات.

حيث حصل النائب الحالي ضياء الدين داود على أكثر من 60 ألف صوت، وفي المركز الثاني حل المرشح ضياء الدين علي بصل بأكثر من 36 ألف صوت.

وخسر في جولة الإعادة كل من مرشح حزب مستقبل وطن أيمن رخا الذي حصل على أكثر من 35 ألف صوت، ونقيب محاميّ دمياط ياسر أبو هندية وحصل على أكثر من 21 ألف صوت.

ومازالت لم تضف للمرشحين أصوات المصريين بالخارج.