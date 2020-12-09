صحفي تركي يكشف: حزمة دعم كورونا من خارج موازنة حكومة أردوغان

كشف الصحفي التركي نديم توركمان، إن تركيا صرفت فعليا من الموازنة 8 مليار ليرة، فقط من أصل الرقم الضخم البالغ 562 مليار ليرة، المعلن عنه كحزمة دعم خلال فترة وباء كورونا، وقال عن ذلك ساخرًا إنها “المعجزة التركية”.



وذكر توركمان في مقاله بصحيفة "سوزجو" التركية، أن باقي مبالغ حزمة الدعم جائت من صناديق الرعاية والضمان الاجتماعي، منتقدًا محاولة تفاخر الحكومة بصرف مبلغ ضخم لم تستقطعه من الموازنة.



وأفاد تركمان أنه خلال تلك الفترة تم إرجاء سداد التزامات الضرائب والضمان الاجتماعي للشركات التي تندرج ضمن الأسباب القاهرة.



وقال: خلال الأيام الأولى من جائحة كورونا طرح الرئيس رجب أردوغان رقم حساب بنكي وطلب من المواطنين التبرع بينما هم من كانوا ينتظرون دعم الحكومة لهم مضيفا أن تركيا، بحملة” نحن نكفي أنفسنا” جاءت ضمن الدول الثلاثة التي طلبت العون من مواطنيها بسبب جائحة كورونا على الصعيد الدولي.



وفصل توركمان إجمالي حزمة المساعدات التي جائت أغلبها من خارج الموازنة على النحو التالي: “الحكومة أدركت فيما بعد أن هذه الأزمة لن تنقضي بجمع ملياري ليرة من المواطنين مما دفعها إلى استخدام موارد صندوق “إعانات البطالة” دون تخصيص جزء من الموازنة وقدمت مساعدات بقيمة 1.7 مليار ليرة في إطار حملة العودة إلى الحياة الطبيعية ومساعدات بقيمة 4.2 مليار ليرة في إطار إعانات البطالة ومساعدات بقيمة 5.1 مليار ليرة في إطار الدعم النقدي ومساعدات بقيمة 21.8 مليار ليرة في إطار منحة العمل القصير المدى ومساعدات بقيمة 6.3 مليار ليرة في إطار برنامج الدعم الاجتماعي”.



وقال توركمان قال إنه في شهر نوفمبر الماضي أعلنت السلطات التركية أن حجم الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد في إطار جائحة كورونا بلغ 562 مليار ليرة.