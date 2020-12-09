تنظيم الأدوية البريطانية: ردود الفعل التحسسية جراء لقاح فايزر لم تكن سمة خلال التجارب

حذر ستيفن بويس المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، اليوم الأربعاء، الأفراد الذين لديهم تاريخ "مرضي ملحوظ" من ردود الفعل الخاصة بالحساسية من الحصول على لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا، بعدما ظهرت أعراض على شخصين ممن حصلوا على اللقاح.



وأوضح بويس، في بيان، إن مثل هذه التوصية المقدمة من "وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية" أمر اعتيادي.



وقال: "كما هو وارد في اللقاحات الجديدة، توصي وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، على أساس وقائي، من لديهم تاريخ ملحوظ من ردود الفعل التحسسية بعدم الحصول على اللقاح، بعد ظهور أعراض جانبية على شخصين لديهما تاريخ من ردود الفعل التحسسية أمس".



وأشار إلى أن المريضين "يتعافيان بشكل جيد".



وأكدت جون رين رئيسة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، للجنة العلوم والتكنولوجيا بالبرلمان البريطاني، أن ردود فعل تحسسية حدثت تجاه اللقاح وهذه "لم تكن سمة" خلال التجارب.



وقالت فايزر لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن الشركة الأمريكية وبيونتيك الألمانية تدعمان "وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية" بينما تخضع للتحقيق.



وقال ناطق باسم الشركة: "كإجراء احترازي، أصدرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية توجيهات مؤقتة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بينما تجري تحقيقا لفهم بشكل كامل كل حالة وأسبابها".



وأضاف: "وفي المرحلة الثالثة الحيوية من التجارب السريرية، تم تجربة اللقاح جيدا بشكل عام بدون مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة تتحدث عنها لجنة مراقبة البيانات المستقلة. وأجريت التجارب على أكثر من 44 ألفا حتى اليوم، وأكثر من 42 ألفا منهم تلقى جرعة ثانية من اللقاح".



وتواصل وكالة تنظيم الأدوية مراقبة حالة من تلقوا اللقاح، الذي ثبت أنه فعال للغاية في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19 التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.



وبدأت المستشفيات ومراكز توزيع اللقاحات في بريطانيا أمس إعطاء اللقاح لكبار السن والعاملين في المجال الصحي في جميع أنحاء البلاد، لتصبح بريطانيا بذلك أول دولة تقدم اللقاح، الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، ضمن برنامج وطني.