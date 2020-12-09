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مستشار الرئيس للصحة: مصر تتابع لقاحات كورونا بكل دقة وحرص

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 4:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 4:50 ص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا بد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتوازي مع التطعيمات الخاصة بكورونا، مؤكدًا ضرورة الحماية.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن مصر تتابع لقاحات كورونا بكل دقة وحرص ومتابعة علمية وفنية من كل النواحي.

وأكد أن اللقاحات ستنتج تدريجيًا على مستوى العالم حتى يتم الوصول إلى احتمالية عدد كاف من التطعيمات في النصف الثاني من عام 2021، مضيفًا أن الجانب المصري يحاول التوصل إلى التطعيمات التي يمكن الاستفادة منها وتوزيعها بصورة جيدة.

وتابع: «إذا حصلنا على لقاح فايزر سيكون معه وسائل التبريد التي تضمن حفظه»، مشددًا على أن الوقاية أهم وسيلة للتخلص من كورونا.

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