أعلنت اللجنة العامة لانتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثانية بالشرقية، والتي تضُم مدينتي بلبيس والعاشر من رمضان، نتيجة فرز أصوات الدائرة.

وأوضحت اللجنة، أن إجمالي عدد أصوات الناخبين بالدائرة 654358 ناخب وناخبة، حضر منهم 139448 ناخب وناخبة، وجاءت الأصوات الصحيحة 131744 صوتًا، والباطلة 7698 صوتًا.

وفاز كلًا من: حمودة محمد حمودة بـ 87749 صوتًا، وسامي نصر الله بـ 78578 صوتًا، وعبدالله فهمي الرماح بـ 63835 صوتًا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية.

ويتنافس 42 مرشحًا على المقاعد الفردية بالمحافظة، والتي لم يتم حسم أيٍ منها خلال الجولة الأولى للانتخابات، والتي شهدت حسم القائمة الوطنية من أجل مصر 21 مقعدًا بنظام القائمة.