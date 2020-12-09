 الكويت: السماح للعاملين بالصحة وأقاربهم بالدول المحظورة بدخول البلاد مباشرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: السماح للعاملين بالصحة وأقاربهم بالدول المحظورة بدخول البلاد مباشرة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 1:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 1:10 م

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تعميمًا (قرارًا) يسمح بعودة العاملين بوزارة الصحة الكويتية وأقاربهم من الدرجة الأولى (زوج - زوجة - أبناء أو التحاق بعائل) للبلاد مباشرة سواء عبر الرحلات المباشرة أو الترانزيت، شريطة أن تكون لديهم إقامة سارية أو سمة دخول صالحة.
وأكد التعميم - الذي حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت على نسخة منه اليوم /الأربعاء/ - ضرورة استخدام تطبيق (هويتي) في جميع المنافذ والمطارات، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الخصوص لجميع الفئات المذكورة.
من جهته.. قال مصدر مسؤول - في تصريح صحفي - : "إن عودة أقارب العاملين في وزارة الصحة الكويتية تشمل الدول الـ34 المحظورة من دخول الكويت بشكل مباشر بحسب الاشتراطات الصحية".

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