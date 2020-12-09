استقالة رئيسة دائرة الهجرة البرتغالية بعد وفاة أوكراني بمطار لشبونة

قدّمت رئيسة دائرة الهجرة في البرتغال استقالتها، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أشهر من انتقادات حادة إثر وفاة رجل أوكراني في مطار لشبونة.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم عن وزارة الداخلية البرتغالية تأكيدها في بيان إن كريستينا جاتو، رئيسة دائرة الأجانب والحدود، قد قدّمت استقالتها اليوم الأربعاء.

وأوضحت القناة أن الأوكراني "إيهور هومنوك"، البالغ من العمر 40 عامًا، حاول دخول البرتغال بدون تأشيرة سارية في شهر مارس الماضي، واحتجزته سلطات الهجرة البرتغالية بعد رفضه الصعود على متن رحلة جوية خارج البلاد، وعُثر عليه ميتًا في زنزانته بعد يومين اثنين.