قال مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إنه تم تنظيم ندوة تثقيفية، اليوم الأربعاء، حول مكافحة الفساد، تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد"، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.



وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن تلك الفعالية تأتي في إطار مشاركة الجامعة بفعاليات احتفالات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور السادة عمداء الكليات، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، العاملين، والطلاب.



وتحدث حسام الدسوقي، خلال فعاليات الندوة، عن الأسباب التي تؤدي للفساد، والآثار السلبية المترتبة عليه في شتى مناحي الحياة، بالإضافة إلى التعريف بالأجهزة الرقابية من منظور الدستور المصري، دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، أسبابه، وطرق الوقاية منه.



وتناول مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية، التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أشار إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي "استراتيحية مكافحة الفساد 2019-2022" ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2018 من مدينة شرم الشيخ.