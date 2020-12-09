الرئيس الغاني الحالي يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية

أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الأربعاء تصدر رئيس غانا الحالي نانا أدو أكوفو- أدو في عدد الأصوات، وتفوقه على منافسه الرئيسي الرئيس السابق جون دراماني ماهاما.

وقالت اللجنة بعد فرز نتائج 270 من إجمالي 275 دائرة انتخابية في البلاد إن أكوفو- أدو حصل حتى الآن على 51.3% من الأصوات، يليه ماهاما بنسبة 47.29%.

ويحتاج المرشح إلى الحصول على 50% على الأقل من الأصوات ليتم انتخابه في الجولة الأولى من التصويت الذي أطلق عليه "معركة عملاقين".

وهذه هي المرة الثالثة التي يتنافس فيها أكوفو- أدو المنتمي للحزب الوطني الجديد الحاكم ومهاما، زعيم حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، على منصب الرئاسة، حيث فاز كل منهما من قبل في انتخابات واحدة، حيث فاز أكوفو- أدو في 2016 و مهاما في 2012.

وانتخب ما يقرب من 17 مليون ناخب مسجل في غانا 275 نائبًا من بين 914 مرشحًا في انتخابات السابع من ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز حزب أكوفو- أدو بأغلبية المقاعد في البرلمان مجددًا.