بايدن يعلن الخطوط العريضة لخطة المئة لمواجهة جائحة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الثلاثاء الخطوط العريضة لخطة لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المئة يوم الأولى لولايته بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال بايدن إن الأهداف الرئيسية الثلاثة هي المطلب الخاص بارتداء الأقنعة في المباني الاتحادية وفي وسائل النقل، والحصول على ما لا يقل عن 100 مليون لقاح لفيروس كورونا، وإعادة فتح معظم المدارس.

وذكر بايدن في خطاب ألقاه في ولاية ديلاوير الأمريكية: "لن تنهي أول 100 يوم من ولايتى فيروس كوفيد- 19، لا يمكنني أن أتعهد بذلك".

وأضاف: "لكنني مقتنع تماما أنه في غضون 100 يوم يمكننا تغيير مسار المرض وتغيير الحياة في أمريكا إلى الأفضل".

وحث الرئيس الديموقراطي المنتخب الكونجرس على تمرير حزمة المساعدات ، التي بلغت المحادثات بشأنها طريقا مسدودا لعدة أشهر، وتمويل توزيع اللقاح بالكامل أو المخاطرة بالتأخير لأشهر طويلة من أجل تطعيم السكان في الولايات المتحدة.

ووصف بايدن جائحة فيروس كورونا، التي أصابت 15 مليون شخص وأسفرت عن وفاة 285 ألف شخص في الولايات المتحدة، بأنها "أحد أصعب التحديات التي واجهتها أمريكا على الإطلاق".