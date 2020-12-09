الخزانة الأمريكية تقترح حزمة تحفيز جديدة بقيمة 916 مليار دولار

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدمت حزمة تحفيز جديدة قيمتها 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19.



وقال منوتشين، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، الأربعاء، إن "الحزمة الجديدة تشتمل على أموال للمجتمعات المحلية وحماية للشركات من الملاحقات المتعلقة بكوفيد-19، وهي كانت نقاطا شائكة بين الجمهوريين والديموقراطيين".



وأضاف أن "هذه الحزمة تزيد قليلا عن قيمة خطة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار، اقترحتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين".



يذكر أن الخطة الجديدة تم تقديمها إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، التي اجتمع معها منوتشين، بعدما شدد الرئيس المنتخب، جو بايدن، على الحاجة إلى مساعدة الأسر الأكثر ضعفا والشركات على الخروج من هذا الوضع.



وتواجه المناقشات التي يجريها أعضاء الكونجرس نقطتي خلاف رئيسيتين تتركز في حماية الشركات من بعض الدعاوى القضائية، لا سيما في حالات إصابة موظفين بفيروس كورونا، وهي نقطة يدافع عنها الجمهوريون، وتقديم مساعدة للولايات والمجتمعات المحلية وهو أمر يطالب به الديمقراطيون.