 البرهان: التجربة أثبتت عجز الحكم الانتقالي عن تحقيق تطلعات الثورة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرهان: التجربة أثبتت عجز الحكم الانتقالي عن تحقيق تطلعات الثورة

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 3:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 ديسمبر 2020 - 3:05 م

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه انقضى أكثر من عام على تكوين هياكل الحكم الانتقالي، والتجربة أثبتت العجز الكامل عن تحقيق تطلعات الشعب والثورة.
وأضاف البرهان، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن مجلس الشركاء جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير، وتمت إجازة تكوينه في جلسة مشتركة لمجلسي السيادة والوزراء.
وجدد دعوته لشركاء الفترة الانتقالية لاستكمال أجهزة الحكم، ولحاملي السلاح للحاق بموكب السلام وركب البناء، مشيرًا إلى أن السلام هو من أهم متطلبات الفترة الانتقالية.

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