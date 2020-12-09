يعد المخلل جزء مهم من الوجبات اليومية لدى الكثيرين، إذ يضيف طعما مميزا للطعام سواء كان مصنوعا من الجزر أو الفلفل أو الفجل.

ومع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، أصبحت العديد من الخضروات متوفرة في السوق، ولذا فإن هناك 5 أنواع من المخللات يقدمها موقع "تايمز أوف إنديا" الهندي، لا يجب أن تفوتها في الشتاء.

1ـ الجزر

يعتبر الجزر هو أفضل مزيج من النكهات الرائعة؛ حيث يتم تحضيره باستخدام الجزر الأحمر الطازج الموسمي ومجموعة متنوعة من التوابل، علاوة على ذلك، فهو يعزز فقدان الوزن،.

وله خصائص عالية مضادة للأكسدة، وغني بفيتامين K ويعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل أسرع، ويقدم مع العديد من الوجبات.

2ـ الفجل

يصنع من شرائح سميكة من الفجل مع بعض الفلفل الأخضر، وتشبه التوابل المستخدمة في هذا المخلل أي وصفة مخلل تقليدية، ولكنها تحتوي على نكهة إضافية، كما تقيك من العديد من الأمراض مثل السرطان والسكري وضغط الدم.

3ـ الليمون

يعتبر اللليمون خيارًا مثاليًا لمحبي التوابل، فهو منعش حار جدًا، علاوة على ذلك ، يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يعزز المناعة ويحمي من الأمراض والالتهابات.

4ـ القرنبيط

يحتوي مخلل القرنبيط على كمية كبيرة من البهارات وزيت الخردل؛ حيث يتم تجفيف الرطوبة الزائدة منه عن طريق الاحتفاظ بها تحت أشعة الشمس لبضعة أيام، ثم يخلط مع البهارات والزيت، وفي بعض الأحيان يضاف إليها الجزر.

كذلك غني بالألياف وهو مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وقد يساعد في إنقاص الوزن، ويحتوي على نسبة عالية من الكولين.

5ـ الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل يحافظ على دفء الجسم خلال أشهر الشتاء، وفضلا عن طعمه الشهي فإنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الأخرى أيضًا؛ إذ يساعد في منع المشاكل المتعلقة بالعظام وآلام المفاصل، ويقي من البرد والإنفلونزا ويقوي الهضم، ويقلل من الغثيان والقيء.